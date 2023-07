Turks paspoort helpt zware criminelen te ontsnappen aan het gerecht

ANALYSE. Extreem geweldda­dig en bijna niet te infiltre­ren: waarom Tsjetsje­nen de gevaarlijk­ste van alle terroris­ten zijn

De zeven verdachten die donderdag zijn opgepakt omdat ze een aanslag beraamd zouden hebben in naam van de Islamitische Staat, zijn allemaal Tsjetsjenen. In verhouding tot zijn omvang komt die bevolkingsgroep wel heel vaak voor in terroristische dossiers — en het is ook de meest gevreesde. Hoe komt het dat ze zo bloeddorstig zijn en zo heimelijk opereren dat er al veroordeeld zijn zonder dat de rechter zeker wist met wie hij te doen had?