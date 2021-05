Tuinfeest mag dan toch met 50 man, zegt Jambon - en hij krijgt meteen lik op stuk

“Tuinfeesten mogen vanaf 9 juni tòch met 50 mensen plaatsvinden, cateraar of geen cateraar.” Dat maakte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisterenavond bekend in - jawel - De Cooke & Verhulst Show. Juist dat schoot bij een aantal politici in het verkeerde keelgat. “Is dat de manier waarop we de mensen informeren?”, sneerde CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Nee, een Overlegcomité kwam er deze keer niet aan te pas. Het was Jan Jambon (N-VA) die op z'n eentje het goede nieuws communiceerde bij de entertainmentshow van James Cooke en Gert Verhulst.

Op zijn kabinet zaten ze duidelijk verveeld met het stormpje waarin de Vlaams minister-president zondag terecht kwam. Toen klonk het dat tuinfeesten met meer dan 10 personen alleen maar konden plaatsvinden als er een professionele cateraar aanwezig was. Dat Jambon geen rekening hield dat niet iedereen een traiteur kan betalen of een grote tuin heeft om tientallen gasten uit te nodigen, zorgde voor heel wat misnoegde commentaren.

En dus trok Jambon gisterenavond naar De Cooke & Verhulst Show - weliswaar mét de fiat van premier Alexander De Croo (Open Vld) en de andere minister-presidenten - om de laatste nieuwe versoepeling uit de doeken te doen.

Tegen zijn verwachting in allicht, werd zijn communicatie - bij een luchtige latenightshow, nota bene - hem echter niet door iedereen in dank afgenomen. “Is dat de manier waarop we de mensen informeren?”, klonk CD&V-voorzitter Joachim Coens - toch coalitiepartner in de Vlaamse regering - ongewoon scherp op Twitter. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stak de draak met de snelle bocht van Jambon.

Ook over de kleine lettertjes van de plotse versoepeling werden de wenkbrauwen gefronst. Zo moet dat tuinfeest georganiseerd worden volgens de regels van de horeca. Lees: met vier aan een tafel en met voldoende afstand tussen de stoelen. Maar om dat te handhaven, wordt gerekend op het “gezond verstand” van de bevolking. Niemand die dus controleert of de regels wel worden nageleefd en of dat tuinfeest al dan niet ontaardt in een dansfeest of een bacchanaal. “Dat gaat niet lukken, hé", lachte studiogast en zangeres Natalia luidop.

Maar ook de virologen delen die bezorgdheid. “Ik vraag mij echt af op welke manier zo’n tuinfeest met 50 personen in goede en rustige banen geleid gaat worden”, reageert Erika Vlieghe. “Ik maak mij echt heel veel zorgen. Het lijkt wel alsof er elke dag een andere versoepeling aangekondigd wordt. Corona is écht nog niet voorbij.” Volgens Vlieghe gaat het nu allemaal te snel. “Laat ons alles stap voor stap doen. Een buitenbubbel van 10 moet niet opeens groepen van 50 worden. Er zijn al genoeg versoepelingen die op 9 juni ingaan. We zouden het beter daarbij houden."

