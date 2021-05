Tuinfeest deze zomer kan enkel met professionele catering: wat zijn de regels? Wanneer gelden ze? En waarom?

Kinderver­zor­gers voeren actie: "Wij doen meer dan pampers verversen"

17:01 Op 14 locaties in Vlaanderen en Brussel verzamelen kinderverzorgers zondag om meer respect en een betere verloning te vragen. "Wij doen meer dan pampers verversen", zegt organisator Skye Bertieaux. De sector is tijdens de coronacrisis te vaak vergeten, vinden de kinderverzorgers, die daarom rond de middag het lied "What about us" van P!nk zingen.