TUI-reizigers die bijna twee dagen vastzaten op Tenerife onderweg naar België

De reizigers die een vlucht van Tenerife naar Luik geboekt hadden, konden vrijdag niet vertrekken zoals gepland om 14.45 uur. “We kregen te horen dat onze vlucht niet kon vertrekken wegens een technisch mankement aan het toestel. Iedereen werd naar een hotel gebracht ‘s avonds”, vertelt Nico aan onze redactie.

“Deze ochtend (zaterdag, red.) zouden we normaal opgepikt worden, maar er kwam niemand opdagen. Uiteindelijk hebben we zelf een taxi naar de luchthaven genomen”, gaat hij verder. “We hebben vouchers gekregen, zodat we iets kunnen eten en drinken. We konden inchecken deze voormiddag, maar dan ging het opnieuw mis. Om 12.30 uur zagen we op het bord met vluchtinformatie staan dat onze vlucht vertraging heeft.”

“Het gebrek aan communicatie van TUI is frustrerend”, vindt Nico. “Hier staat ook niemand van TUI waar we vragen aan kunnen stellen. We hadden ons het einde van de kerstvakantie wel anders voorgesteld. We reizen zoals veel mensen met kleine kindjes. Je kan hier amper zitten. Dat is niet ideaal. Bovendien is het hier meer dan 28 graden binnen. De airco werkt niet.”

Het vliegtuig is zaterdagavond gerepareerd, maar moest nog getest worden. Passagiers kregen te horen dat ze nog een nacht in een hotel moesten doorbrengen. “Men wist heel de dag de ze ons in hetzelfde toestel zouden stoppen. Ze hebben ons weer een tweede dag voorgelogen. We hebben nu geen propere kleren meer”, vertelt Nico.

De gedupeerde passagiers zijn vanochtend dan toch het vliegtuig op kunnen stappen om terug naar ons land te vliegen. Rond 14u30 zouden ze in Luik moeten landen.

Tegemoetkoming

Piet Demeyere, woordvoerder bij TUI, bevestigde aan onze redactie dat het vliegtuig met een technisch mankement kampt. “Het kon niet onmiddellijk opgelost worden gisteren. We hebben de reizigers naar een hotel gebracht. Een technieker is deze ochtend naar Tenerife gevlogen met vervangstukken. Het vertrek stond om 14 uur gepland, maar het probleem oplossen bleek langer te duren. We hebben intussen vouchers uitgedeeld.”

TUI zal de gedupeerde reizigers een tegemoetkoming bezorgen van 400 euro per persoon. “We gaan de reizigers contacteren met de vraag of ze hun bankrekeningnummer kunnen bevestigen. Verder hoeven ze niets te doen. Ze mogen het geld eind volgende week op hun rekening verwachten”, aldus Demeyere.

