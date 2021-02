TUI fly neemt twee Boeings 737 MAX opnieuw in gebruik: “Vluchten vlekkeloos verlopen”

De eerste Europese passagiersvluchten in bijna twee jaar met de Boeing 737 MAX zijn "vlekkeloos" verlopen. "Wij hebben alle vertrouwen in het toestel, dat de voorbije twee jaar binnenstebuiten werd gekeerd", zo zei Gunther Hofman, de directeur van TUI fly Belgium, vanavond. Hij verwacht ook weinig problemen bij de reizigers.

De Belgische luchtvaartmaatschappij, onderdeel van de Duitse TUI-groep, zorgde vandaag voor een Europese primeur. Een van haar 737 MAX-vliegtuigen was de eerste in Europa die weer passagiers vervoerde, nadat de wereldwijde 737 MAX-vloot in maart 2019 aan de grond was gezet na twee crashes.

Het toestel vertrok 's ochtends vanop Brussels Airport richting Spanje (Malaga en Alicante) en keerde in de namiddag naar België terug, telkens met 100 à 120 passagiers aan boord (op 189 plaatsen). "Het was een zeer aangename vlucht, alles is vlekkeloos verlopen", zei Hofman, die ook meevloog, na de terugkeer op Zaventem.

Vertrouwen

De passagiers waren op voorhand op de hoogte gebracht dat ze met een 737 MAX zouden vliegen. "Er heeft na die boodschap niemand afgemeld, en we hebben nog extra boekingen gekregen", aldus Hofman. "Dat toont dat consumenten vertrouwen hebben in het toestel.”

Dat reizigers niet massaal zouden afhaken voor vluchten met de 737 MAX, was ook al naar voren gekomen uit onderzoek dat TUI fly liet uitvoeren in België en Nederland. "Daaruit bleek dat de mensen erop vertrouwen dat onze organisatie en de autoriteiten er alles aan zullen doen om hen veilig rond te vliegen", stelde Hofman. "We verwachten dat ook geen effecten op termijn wat betreft de bereidheid om met dit toesteltype te vliegen." Mochten er toch mensen liever niet met de 737 MAX vliegen, dan zal TUI fly daar "coulant" mee omgaan.

Quote We willen dit parade­paard­je zoveel mogelijk gebruiken. Het toestel is brandstof­zui­ni­ger - 14 procent minder verbruik dan traditione­le­re 737's - en het maakt 40 procent minder geluid Gunther Hofman, directeur TUI fly

"We hebben vandaag heel veel vertrouwen dat vliegen met de MAX veilig is, wetende dat alles binnenstebuiten is gekeerd", zei ook André Berger, directeur vluchtoperaties bij TUI Aviation en vandaag een van de piloten. De luchtvaartautoriteiten legden ook een hele reeks aanpassingen op aan de toestellen (hardware, software, bedrading, procedures) alvorens er weer passagiers mogen opstappen. De piloten moeten bovendien een bijkomende opleiding krijgen.

Hoewel er wegens het coronavirus niet zo veel vluchten zijn, is het voor TUI fly toch belangrijk om met de 737 MAX te kunnen vliegen. “We willen dit paradepaardje zoveel mogelijk gebruiken", aldus Hofman, "want het toestel is brandstofzuiniger - 14 procent minder verbruik dan traditionelere 737's - en het maakt 40 procent minder geluid."

Quote Het zal nog weken of maanden duren voor de hele MAX-vloot weer operatio­neel is TUI fly Belgium

Compensatie van Boeing

TUI fly Belgium heeft vier 737 MAX-toestellen in de vloot. Twee ervan hebben tot nu toe de goedkeuring gekregen om weer passagiers te vervoeren. Voor de hele TUI-groep gaat het om vijftien exemplaren. "Het zal nog weken of maanden duren voor de hele MAX-vloot weer operationeel is", klonk het.

Toen de 737 MAX'en geparkeerd stonden, waren er ongeveer 10 werkuren per week en per toestel nodig voor onderhoud. De motoren moesten bijvoorbeeld wekelijks draaien, de toestellen stonden afgedekt zodat het weer of insecten geen schade konden aanrichten enzovoort. De TUI-groep bereikte met vliegtuigbouwer Boeing een akkoord over compensatie voor alle extra kosten die het vliegverbod met zich meebracht, maar details daarover worden niet vrijgegeven.

