TUI biedt passagiers die noodlanding moesten maken in Nantes alsnog vergoeding aan

Di Rupo tijdens hoorzit­ting overstro­min­gen: "In geval van crisis is een autoriteit met volledige bevoegdhe­den nodig”

"In een crisissituatie is goede wil belangrijk, maar het is niet genoeg. We hebben een hiërarchische autoriteit nodig met volledige bevoegdheden.” Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vandaag gezegd tijdens zijn hoorzitting voor de parlementaire onderzoekscommissie over de overstromingen van juli 2021.

11 februari