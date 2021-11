Truiens bedrijf mag al jarenlang meer PFOS lozen dan vergund

ONZE OPINIE. Een bedrijf dat ons valselijk gerust­stelt hoeven we niet te allen prijze hier te houden

Het dossier rond 3M wordt steeds wraakroepender. Deze week kregen de inwoners van Zwijndrecht de resultaten van hun bloedonderzoek in de bus. Wat blijkt? 90% van de onderzochte inwoners heeft te hoge PFOS-waarden in het bloed. Ongeveer 60% riskeert gezondheidsrisico’s op lange termijn. Nu riskeer je overal wel iets. Wie aan een drukke snelweg woont, ademt ook meer fijnstof in dan gezond is. Maar als de gezondheidsrisico’s terug te leiden zijn tot één bedrijf, dat zich weinig aantrekt van haar impact op de omwonenden en hen bovendien herhaaldelijk valselijk geruststelt, dan is dat een andere zaak.

29 oktober