Trouwfeest al zés keer verzet: Wendy en Philip wachten met gekruiste vingers op Overlegcomité

GENT Traiteurs en cateraars smeken om personeel: “Op kerstavond doen we dicht, alleen het kinderzie­ken­huis laten we niet vallen”

Personeelstekort in de horeca, sinds de heropening zoekt zowat elk café en restaurant naar mensen. Ook de traiteurs botsen op het probleem. Dat vraagt wat denkwerk, want de eindejaarsperiode komt eraan. Sluiten of doorbijten? “Op sommige dagen krijgen we 10, 15 verzoeken”, verzucht Christ Schepens van eventcatering De Feestarchitect in Destelbergen. Tussen kerst en nieuw is hij dan ook dicht.

26 oktober