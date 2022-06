Goed nieuws voor iedereen die graag in openlucht wil trouwen: huwen buiten het gemeentehuis blijft mogelijk dankzij een wetswijziging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Door die wetswijziging moet een huwelijk niet meer per se in het gemeentehuis plaatsvinden. Dat bevestigt het kabinet van de minister.

Tijdens de coronapandemie trouwden heel wat mensen in openlucht. Vanwege de coronamaatregelen, maar ook omdat je meer vrijheid hebt om jouw trouwlocatie te kiezen. Zo kon je in Oostende op de dijk trouwen, of in het Gravensteen in Gent.

Alleen lag het juridisch gezien moeilijk. Want officieel moest een huwelijk in het gemeentehuis plaatsvinden. Daar kan alleen van worden afgeweken via een beslissing van de gemeenteraad, zoals tijdens de pandemie. Wel moest het nog altijd gaan om ‘openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitende gebruiksrecht heeft’.

Maar wat als de buitenlocatie pakweg eigendom is van een autonoom gemeentebedrijf, of alleen in concessie is gegeven aan de gemeente? Want een huwelijk ‘dat niet in het openbaar is aangegaan’, kan nietig verklaard worden, aldus het burgerlijk wetboek.

Met de wetswijziging schept minister Van Quickenborne nu meer duidelijkheid: de voorwaarde om alleen in een gemeentehuis te mogen trouwen, wordt geschrapt. De andere voorwaarden, van onder meer neutraliteit, blijven echter wel behouden. Het zal dus niet mogelijk zijn om burgerlijke huwelijken te voltrekken op privédomein, zoals een restaurant of in jouw eigen tuin. En het huwelijk moet ook nog steeds plaatsvinden in de gemeente waar een van beide echtgenoten officieel woont.