Trooz kondigt steunpakket van 2,15 miljoen aan voor slachtoffers overstromingen

In eerste instantie zal 1,15 miljoen euro worden verdeeld onder de slachtoffers. Dat hebben burgemeester Fabien Beltran en OCMW-voorzitter Etienne Vendy aangekondigd in een persbericht. Daarnaast kan maximaal 650 euro per gezin worden toegekend voor de herstelling en certificatie van verwarmingsinstallaties. Er komt ook een energiefonds, dat moet helpen bij de aankoop of herstelling van een verwarmingsinstallatie, de betaling van energierekeningen of de extra huur bij verhuizing.