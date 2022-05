Triodos Bank wil afslanken: tot 150 banen minder tegen 2024

Triodos positioneert zich als ethische bank en werd de voorbije veertig jaar actief in vijf landen (België, Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). “Maar om koploper te blijven op het gebied van duurzame financiering, moeten we onze kosten-inkomstenverhouding en ons rendement op eigen vermogen verbeteren”, klinkt het in het persbericht. “Door ons bedrijfs- en operationele model aan te passen en onze schaalgrootte in de verschillende landen te benutten, zullen we dit kunnen bereiken.” Concreet mikt de bank op een cost-incomeratio van 75 à 70 procent en een rendement op het eigen vermogen van 4 à 6 procent in 2025.