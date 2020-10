Treinverkeer weer normaal na aanrijding in Hasselt

Hasselt Losgesla­gen goederenwa­gons botsen tegen reizigers­trein: 150 mensen geëvacu­eerd

24 oktober In Hasselt is een passagierstrein met aan boord zo’n 150 mensen gebotst met vier goederenwagons. Die laatste waren op een nog onbekende manier losgekomen en op een spoor in dienst verzeild geraakt. Gelukkig kon de treinbestuurder tijdig in de remmen gaan, waardoor het al bij al een ‘zachte’ botsing werd. Gewonden vielen er niet, maar de evacuatie nam wel wat tijd in beslag.