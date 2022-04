Treinverkeer richting kust beperkt tijdens vijf weekends in april en mei door werken

Gascentra­le van Seraing vervangt Vilvoorde in mechanisme bevoorra­dings­ze­ker­heid

De gascentrale van Seraing vervangt die van Vilvoorde in het mechanisme om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen na de sluiting van vijf van de zeven kerncentrales in 2025. Dat was verwacht en is bevestigd in het nieuwe veilingrapport van Elia.

13 april