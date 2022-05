Treinverkeer dinsdag ernstig verstoord, slechts kwart van de treinen rijdt

Onvoldoende personeel

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van spoornetbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die die provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. De IC-trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld rijdt enkel tussen Oostende en Leuven. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.