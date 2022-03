TreinTramBus wil reizigers weer vooraan laten opstappen

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Sinds maart 2020 moeten reizigers op tram en bus achteraan instappen en mogen de eerste zitjes achter de stuurcabine niet worden ingenomen. Volgens Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus, heeft dat belangrijke nadelen. “Reizigers die de chauffeur om informatie willen vragen, moeten hem of haar vanuit de bus aanspreken door een plastic scherm. Voor het instappen vragen of het wel de juiste bus of tram is voor hun bestemming kan zo niet”, klinkt het. Daarnaast kunnen reizigers niet meer betalen met een bank- of creditkaart omdat die betaalterminals vooraan in de bus hangen, zegt Stynen.