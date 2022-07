TreinTramBus pleit voor snellere evacuaties Thalys: “Evenwicht tussen veiligheid en aandacht voor reizigers”

Zondag in de vooravond viel een Thalys stil in het Noord-Franse departement Somme. Na bijna drie uur arriveerde een nieuwe trein waarop de passagiers konden overstappen, zodat ze twee uur later hun reis konden hervatten. Tijdens het wachten, stonden de deuren open en kregen de treinreizigers water. Reizigers getuigden op Twitter echter dat de airco uitviel en dat het twee uur duurde voor ze de trein uit mochten voor frisse lucht.

Vorige week dinsdag moesten dan weer tweehonderd passagiers de nacht doorbrengen op een gestrande Thalys in het station van Paris-Nord. Door problemen met de airco werd het snikheet op de defecte trein.

Herbekijk: Opnieuw 300 reizigers urenlang vast op snikhete Thalys

Compensatie

In een reactie zegt TreinTramBus dat Thalys zou moeten vermijden dat reizigers urenlang in een trein vastzitten zonder airco als het zo warm is. “Het blijft moeilijk. Spoorbedrijven zijn heel begaan met de veiligheid. Ze willen passagiers daarom niet zomaar laten uitstappen, maar ze moeten er wel voor zorgen dat mensen snel geëvacueerd worden. Het is als met een auto. Als je in een stilstaande auto blijft zitten met deze temperaturen, zonder airco, wordt het vlug ondraaglijk”, zegt Peter Meukens, woordvoerder van TreinTramBus. “Thalys moet een oplossing zoeken die het evenwicht houdt tussen veiligheid en aandacht voor de reizigers.”

Thalys zelf wil niet vooruitlopen op het onderzoek naar de incidenten van vorige week. Het is dus te vroeg om te concluderen of er een verband is tussen de incidenten of dat de opeenvolging ervan op toeval berust. Een woordvoerder benadrukt wel dat de trein die zondagavond stilviel eerder op de dag nog van Amsterdam naar Paris-Nord was gereden, en zich er toen geen technische problemen hadden voorgedaan. Er was ook geen enkele restrictie. Thalys zegt verder dat de treinstellen het gepaste onderhoud kregen.

“Na het incident van zondag zijn de reizigers alsnog kunnen doorreizen naar Brussel en Amsterdam, met vertraging natuurlijk”, zegt de woordvoerder. “Om de passagiers tegemoet te komen, hebben we hen een compensatie van 250 procent van hun treinticket aangeboden”, klinkt het.