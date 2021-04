TreinTramBus: “Hervorming openbaar vervoer in Vlaanderen onmogelijk geworden”

Nu ook de lancering van de Mobiliteitscentrale is uitgesteld, is de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen op 1 januari onmogelijk geworden. Dat concludeert reizigersorganisatie TreinTramBus in een gezamenlijke mededeling met Test-Aankoop, Netwerk Duurzame Mobiliteit en Landelijke Gilden.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters kondigde deze week aan dat de lancering van de Mobiliteitscentrale, die vanaf 1 januari 2022 voor vervoer op maat moest zorgen in Vlaanderen, wordt uitgesteld. Vanaf volgend jaar zou de belbus worden vervangen door een mix van publieke en private vervoersmiddelen, zoals taxi’s, buurtbusjes, shuttles en deelauto’s. Ook het vervoer van mensen met een fysieke beperking en van leerlingen in het buitengewoon onderwijs vallen onder dit nieuwe systeem. Al die ritten moeten bij de Mobiliteitscentrale worden geboekt, een soort overkoepelende taxicentrale voor heel Vlaanderen. De centrale wordt op termijn ook verantwoordelijk voor het informeren van reizigers over het openbaar vervoer in Vlaanderen, het in kaart brengen van routes en de aankoop van tickets.

Niet de eerste vertraging

In maart besliste minister Peeters ook al dat het nieuwe tramplan voor Antwerpen de koelkast in ging, omdat het niet beantwoordt aan de verplaatsingsbehoeften in de metropool, stellen de vier organisaties vast. Ook de aanbesteding van de deelmobiliteit wordt vertraagd.

Quote Het is alles of niets. Met een beetje basisbe­reik­baar­heid is de reiziger niet gediend. TreinTramBus

“Basisbereikbaarheid is een gelaagd systeem met vier lagen (het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat), die mekaar aanvullen en versterken. Uit een lasagne mag je de pastavellen niet weghalen, want dan hou je enkel een onsmakelijke brij van bechamel- en gehaktsaus over”, zeggen de vier organisaties. “Zo is het ook met de basisbereikbaarheid: het is alles of niets. Met een beetje basisbereikbaarheid is de reiziger niet gediend. Die moet immers in de Hoppinpunten op vlotte en gegarandeerde aansluitingen tussen de verschillende lagen kunnen vertrouwen, ook op het platteland waar soms amper reguliere bussen rijden.”

Burgerlijke inspraak

Als de invoering van de basisbereikbaarheid wordt uitgesteld, komt er tijd vrij voor een openbaar onderzoek en inspraak van de gebruikers, stellen ze. Dat gebeurde tot nog toe te weinig. De vier willen uitstel tot alle onderdelen volledig zijn voorbereid.

