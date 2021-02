Treinsurfer riskeert z’n leven in Belgisch station

Eerste AstraZene­ca-vac­cins in ons land toegediend in het Luikse Tinlot

11 februari Het coronavaccin van AstraZeneca is vandaag voor het eerst in ons land toegediend in een medische instelling in Fraiture, een deelgemeente van Tinlot nabij Hoei (provincie Luik). Het zorg- en revalidatiecentrum Centre neurologique et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture (CNRF) kreeg 200 dosissen toegewezen voor het zorgpersoneel in de leeftijdscategorie 18-55 jaar. Morgen/vrijdag komt het 'vaccinatiedorp' in Antwerpen als eerste aan de beurt in Vlaanderen.