Treinreizigers opgelet: tijdelijk niet mogelijk om treinticket online te kopen

Ex-topman van luchthaven Luik die werd aangehou­den wegens corruptie vrij onder voorwaar­den

Luc Partoune, de voormalige CEO van Liège Airport die vorige week werd aangehouden, is vanmiddag vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Luik, dat niet in beroep gaat tegen de vrijlating. Partoune was door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van ongeoorloofde beïnvloeding, corruptie en verduistering door een persoon met een openbare functie.

22 juni