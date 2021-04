Treinreizigers naar kust mogen alleen plaatsnemen aan raam

Vanaf vandaag tot en met zondag 18 april, en tijdens het weekend van 24 en 25 april, zullen treinreizigers naar de kust enkel kunnen plaatsnemen aan het raam, met uitzondering van kinderen tot twaalf jaar. Die moeten plaatsnemen naast de volwassen persoon die hen begeleidt.

De maatregel, die overvolle treinen moet vermijden en zo moet helpen om de derde coronagolf af te vlakken, geldt op het volledige traject. Reizigers die vroeger moeten afstappen, zullen dus ook getroffen zijn, zei de NMBS hierover in een persbericht. "Reizigers zullen daardoor soms niet de trein kunnen nemen die ze van plan waren te nemen, maar moeten wachten op een volgende trein. In geval van grote drukte kan die wachttijd gevoelig oplopen."

De NMBS vraagt daarom om geen klassieke of elektrische fietsen mee te nemen aan boord van de trein. Plooifietsen kunnen dan weer wel. Daarnaast zijn groepsreizen met meer dan vier personen niet toegelaten.

Aangepast drukteplan

Samen met de nieuwe maatregel versterkt de NMBS haar bestaande drukteplan. Dat plan moest dinsdag nog geactiveerd worden, toen een massa treinreizigers de kust wou bezoeken. In de eerste plaats vraagt de NMBS daarom om de kust in de huidige omstandigheden te vermijden bij mooi weer, en te kiezen voor andere, rustigere bestemmingen.

Maar ook in de paasvakantie zal de NMBS een maximaal aantal treinen inzetten, klonk het in het persbericht over het versterkte plan. Dat moet reizigers in staat stellen om zich zoveel mogelijk te spreiden over de treinen. De spoorwegmaatschappij houdt wel reservetreinen achter de hand met bijhorend personeel, om in te zetten bij incidenten. Die zullen verspreid staan over het spoornet, op strategische plaatsen, om de reizigers die al in het station zijn, beter te kunnen spreiden over de treinen, aldus de NMBS.

Bovendien zegt de NMBS dat het mogelijk is dat ze op de drukste momenten van de dag de toegang tot de perrons zal moeten afsluiten, als er geen plaats meer zou zijn op de treinen naar de kust. Reizigers zullen dan doorverwezen worden naar een andere trein. In de grote stations wil de NMBS elke dag meer dan driehonderd Securail-veiligheidsagenten en stewards inzetten om reizigers te spreiden. Ze krijgen daarbij steun van lokale en federale politie in een tiental grote stations.

Verder is er met federale en lokale overheden continu overleg gepland. Met de stad Oostende is er ook een proefproject, waarbij de NMBS de lokale overheid en Westtoer een dag op voorhand informeert over het aantal reizigers dat van plan is om met de trein naar Oostende te gaan. De NMBS baseert zich daarvoor op de opzoekingen van reizigers in routeplanners. "Mits een positieve evaluatie kan dit systeem in een latere fase worden uitgebreid voor het treinverkeer naar de andere kuststeden."

Tot slot vraagt de NMBS aan reizigers om hun reis goed voor te bereiden en voor hun vertrek de NMBS-app te raadplegen. "Via de routeplanner kan je zien hoe druk het is op de trein die je wil nemen. Kleurt je trein oranje of rood, neem dan een trein later of kies voor een andere bestemming", aldus de spoorwegmaatschappij.

