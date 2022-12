Treinen die urenlang stilstonden in Ruisbroek door ijs op bovenleiding rijden weer, Thalys richting Amsterdam nog geblokkeerd

Sinds 08.45 uur staat er ook tussen Machelen en Mechelen een Thalys stil, die onderweg was naar Amsterdam. De trein was vertrokken met een 260-tal passagiers aan boord. De reizigers van die trein moeten nu geëvacueerd worden.

Maar ook het spoornet in West-Vlaanderen had last van de vrieskou. Zo is er sinds 08.00 uur geen treinverkeer tussen Ieper en Poperinge. Er rijden wel vervangbussen.

IJzelvorming

Het treinverkeer tussen Brussel en Frankrijk is ondertussen hervat. “Sinds 10:50 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk en de twee treinen in Ruisbroek zijn ook op eigen houtje verder kunnen rijden”, aldus de woordvoerder. Hij benadrukt bovendien dat de reizigers al die tijd in de trein hebben gewacht en dus niet geëvacueerd moesten worden. In de stilstaande treinen was er uiteraard verwarming voorzien.