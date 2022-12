Treinen die urenlang stilstonden door ijs op bovenleiding rijden weer, treinverkeer hervat

Gokreclame wordt bijna volledig verboden vanaf 1 juli 2023: Bouchez betwist akkoord, maar premier De Croo bevestigt

De voornaamste vormen van gokreclame worden verboden. Dat meldt de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in een persbericht. De beperkingen gaan in vanaf 1 juli 2023. Vanaf dan zal zulke reclame op televisie, radio en in bioscoopzalen, advertenties en video-advertising op websites verboden worden. Ook de sponsoring van sportclubs wordt vanaf 1 januari 2025 ingeperkt. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez betwist opnieuw dat de regering het eens is over het verbod op gokreclame. Maar het kabinet van de premier spreekt dat tegen. “Er is een akkoord tot op de laatste vierkante centimeter”, luidt het.

