Treinen blijven minder stipt rijden dan vorig jaar

De stiptheid van de binnenlandse treinen op het Belgische spoornet blijft achterop hinken tegenover 2021. In augustus kwam 91,8 procent van de treinen met maximaal zes minuten vertraging aan in Brussel of het eindstation, tegen 94,5 procent een jaar eerder. Dat blijkt vandaag uit gegevens op de opendatawebsite van spoornetbeheeder Infrabel.

De treinen rijden al nagenoeg het hele jaar minder stipt dan vorig jaar. Alleen in februari lag de stiptheid net boven het niveau van een jaar eerder. Dat vertaalt zich ook in het voorlopige jaargemiddelde (dat is bijgewerkt tot en met juli): tijdens de eerste zeven maanden van het jaar bedroeg de stiptheid gemiddeld 90,7 procent. In dezelfde periode in 2021 was dat 93,4 procent, zo blijkt uit cijfers op de website van spoorwegmaatschappij NMBS.

Er werden in augustus voorts meer treinen deels of volledig afgeschaft (2,7 procent of 2.560 treinen) dan in augustus 2021 (1,8 procent), blijkt nog uit de Infrabel-website.

Vertragingen en afschaffingen

De NMBS had in augustus het grootste aandeel in de vertragingen en afschaffingen (respectievelijk 40 en bijna 52 procent). Dat kan bijvoorbeeld zijn door een gebrek aan personeel. "Derden" (zoals spoorlopers, persoonsongevallen en aanrijdingen) waren verantwoordelijk voor zowat 37 procent van de vertragingen en ruim 34 procent van de afschaffingen. Infrabel volgt met respectievelijk bijna 17 procent en net geen 10 procent.

Het incident met de meeste impact op het spoorverkeer was de aanrijding van een koe in Landegem op 4 augustus, op de spoorlijn Gent-Brugge. Daardoor moesten 54 treinen afgeschaft worden en waren er 2.325 minuten vertraging.

