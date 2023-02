“Treinbegeleiders worden bedreigd, maar directie doet helemaal niets”, zegt onthutste spoorvakbond

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel gaf aan zes dagen te willen staken als er geen verandering komt in het anti-agressiebeleid van de NMBS. De NMBS-directie heeft dit echter geweigerd wegens zogenoemde “procedurefouten in de stakingsaanvraag”. Dagelijks krijgt de NMBS te maken met een vijftal incidenten tegen haar personeel. “De agressie blijft maar toenemen, maar er wordt helemaal niets ondernomen”, zegt Jonathan Permentier van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel.

“Al sinds 2021 eisen we verbeteringen, maar we blijven vastzitten aan een ontzettend laks anti-agressiebeleid van de NMBS”, zegt Permentier. “De agressie wordt steeds ernstiger en de integriteit van de werknemers komt steeds meer in gevaar.” Toch valt de oproep volgens Permentier telkens opnieuw in dovemansoren. “Er wordt niets ondernomen. Ze gingen meer volk inzetten op risicotreinen en meer toegangscontroles doen, maar dit komt er maar niet van.”

“In crisisperiodes is de bevolking ongelukkiger en vinden er meer gevallen van agressie plaats”, weet Permentier, “Maar In plaats van te handelen, gaat de NMBS besparen, sluiten ze loketten en doen ze niets aan het grote personeelstekort”. Volgens Permentier wordt er telkens naar de politiek of naar de politie gewezen, maar neemt de NMBS hun eigen verantwoordelijkheden niet op. “Hoe kan het dat in 2023 mensen nog steeds zonder ticket op de trein kunnen stappen? Er zijn nog steeds geen toegangspoortjes zoals in veel andere landen.”

Psychologische begeleiding en walkietalkies

“De dienstverlening wordt ook steeds slechter en dat roept enorm veel frustratie op bij de pendelaars. Ook die frustratie wordt geuit op het personeel die er meestal niets kan aan doen”, zegt Permentier. “Ook de psychologische begeleiding na zo’n aanval is niet adequaat. Iemand die twee weken lang zijn verlof niet krijgt en moet invallen voor anderen, wordt daarbovenop beschimpt en krijgt te maken met fysieke agressie. Toch kan hij haast bij niemand terecht. Dan mag het toch niet verbazen dat er zo veel mensen uitvallen?”

Ook de communicatie op de treinen is volledig achterhaald volgens Permentier. “Als je als conducteur problemen hebt of wanbetalers van de trein wil halen, lukt dit bijna niet. We vragen iets simpel als een walkietalkie om contact te maken met het station en de mogelijkheid te hebben om rechtstreeks de security te verwittigen, maar daar komt niets van in huis. Nu staat politie of security vaak op de verkeerde plek en lopen wanbetalers of agressors gewoon makkelijk weg”.

Directie doet te weinig

Volgens Permentier moeten al deze zaken gegoten worden in een goed anti-agressieplan: “Je hebt dan een basis waarmee je kan werken en het probleem onder controle kan houden”. Het doel was volgens Permentier niet om te staken, maar wel de directie overtuigen om een ambitieus plan op te stellen omtrent veiligheid. “Het is schandalig dat de directie doet of er geen probleem is.”

“De NMBS heeft wel al een campagne gestart met affiches waarop staat: “sla niet op de treinbegeleider”, maar daar wordt heel lauw op gereageerd door werknemers”, laat Permentier nog weten. “Agressors schrik je hier niet mee af en het nijpende personeelstekort gaat zich enkel verder voortzetten. Wie wil er nu gaan werken op een plek waar je geslagen kunt worden?”

Volledig scherm NMBS campagne agressie © NMBS