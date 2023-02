Treinbegeleiders leggen werk neer nadat collega bedreigd wordt: tiental treinen afgeschaft, honderden reizigers gestrand

Onder hen lezeres Ariane D’Hoe uit Spa. Zij was onderweg naar Oostende en kwam vast te zitten in Verviers. “Er staan hier honderden reizigers”, vertelt ze aan HLN. “Velen van hen moeten naar Leuven of Oostende. Het gaat onder meer om toeristen die dit weekend in de Ardennen waren en naar huis willen, maar ook om studenten die onderweg zijn naar hun kot in Leuven of Brussel.”

Volgens woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS werd een treinbegeleidster eerder vandaag bedreigd op een trein tussen Welkenraedt en de Duitse grens. De vrouw bleef wel ongedeerd.

Geschrapt

“Als een gevolg daarvan heeft een tiental treinbegeleiders het werk neergelegd”, aldus Temmerman. “Een tiental treinen is daardoor deels of volledig geschrapt. Dat zijn onder meer twee treinen vanuit Eupen richting Brussel en voor die twee zijn vervangbussen voorzien. Het management is ter plaatse. We hebben begrip voor de menselijke reactie, maar vragen ons personeel toch om het werk te hervatten.”

Samen met het bedreigde personeelslid bekijkt de NMBS of er een klacht kan worden ingediend. “We bekijken ook of wij ons burgerlijke partij kunnen stellen. Dat doen we altijd bij agressie tegen ons personeel. We hebben al vaak deze agressie aangekaart en blijven daar ook maatregelen tegen nemen. Zoiets is onaanvaardbaar. We blijven bij justitie verder pleiten voor nultolerantie, zodat agressie ook streng wordt bestraft.”

Vervangbussen

Ariane neemt nu een trein richting Luik en zal van daaruit verder moeten zien hoe ze best in Oostende geraakt. Terugkeren is geen optie, want ze heeft een afspraak. “Ze hadden vervangbussen beloofd, maar die heb ik niet gezien. Ze hebben me verteld dat ze misschien in Luik zullen klaarstaan, we zullen zien.”

Het personeel in Verviers doet in elk geval wat het kan om de gestrande reizigers te helpen, aldus Ariane. “Ze proberen oplossingen te zoeken, maar dat is niet evident. Want zij staan ook voor een voldongen feit door de spontane stakingsactie. Ze doen hun best. Daar is niets op aan te merken.”