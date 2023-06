Trein richting Charleroi krijgt steen door voorruit: bestuurder vol sneetjes naar ziekenhuis gevoerd

Het incident geberude op de lijn 112 tussen Marchienne-au-Pont - Piéton - La Louvière-centrum in de richting van Charleroi. Het is nog niet exact duidelijk waar de steen vandaan kwam, maar hij lijkt van een brug te zijn gevallen. Een buurtbewoner vertelde ‘RTL info’ dat ze voorafgaand aan het ongeluk een tractor over de brug hoorde rijden, gevolgd door oorverdovend lawaai.

De treinbestuurder trapte op de noodrem maar de steen verbrijzelde de hele voorruit. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een conducteur had hij overal sneetjes. “Daarbinnen ligt het vol glas. Gelukkig had hij een bril op, anders had hij het in zijn ogen gekregen. Hij had snijwonden in het gezicht, alsof hij zich had gesneden bij het scheren. En ook op zijn armen en dijen, want hij droeg een korte broek. Hij is geschokt.”