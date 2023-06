Trein richting Charleroi krijgt isolator door voorruit: bestuurder vol sneetjes naar ziekenhuis gevoerd

De treinbestuurder trapte op de noodrem maar de isolator verbrijzelde de hele voorruit. De bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een conducteur had hij overal sneetjes. “Daarbinnen ligt het vol glas. Gelukkig had hij een bril op, anders had hij het in zijn ogen gekregen. Hij had snijwonden in het gezicht, alsof hij zich had gesneden bij het scheren. En ook op zijn armen en dijen, want hij droeg een korte broek. Hij is geschokt.”