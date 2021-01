Trein-, bus- en tramtickets rechtstreeks te koop in Payconiq by Bancontact-app

Experts hebben vragen bij vaccinatie­stra­te­gie overheid: “Logistieke operatie wordt te complex”

10:51 De Belgische overheid voorziet in haar vaccinatiestrategie een centrum per 50.000 inwoners, maar zo’n fijnmazig netwerk brengt risico’s met zich mee. Dat besluit de Denktank Corona Vaccine Distribution, die eerder berekende dat een centrum per 150.000 tot 250.000 inwoners ideaal is. “De logistieke operatie wordt te complex.”