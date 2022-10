Traxio raadt automobilisten aan om tijdig afspraak te maken voor wissel naar winterbanden

Ouders Natacha De Crombrugg­he mogen lichaam van hun overleden dochter nog steeds niet mee naar huis nemen: “We weten niet waarom dit zo lang duurt”

Een maand geleden werd het lichaam van de Belgische Natacha De Crombrugghe teruggevonden in Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van Peru. Inmiddels wachten haar ouders nog steeds op de toestemming om het lichaam van hun dochter terug naar huis te brengen. “Het lichaam van onze dochter is formeel geïdentificeerd, maar ligt nog steeds in het mortuarium", zo hekelen ze in een Facebookbericht.

26 oktober