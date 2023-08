Transportsector wil opsplitsing van bpost, N-VA: “Iedereen moet gelijk zijn voor de wet”

35-jarige Thaise festival­gan­ger overlijdt in VIP-zone Tomorrow­land: “Vorige week verloren we een crewlid en nu dit”

Op het festivalterrein van Tomorrowland in Boom is dit weekend opnieuw een dode gevallen. Het gaat om iemand met de Thaise nationaliteit die in 1988 geboren is. Over de doodsoorzaak is voorlopig geen duidelijkheid. Vorige week kreeg het festival al de dood van een 26-jarig crewlid te betreuren. Daar waren mogelijk drugs in het spel, hoewel ook dat nog niet zeker is. De organisatie benadrukt dat het alles eraan doet om de veiligheid van de festivalgangers te verzekeren. “Maar er zijn twee dingen die we niet in de hand hebben: het weer en de persoonlijke beslissingen die mensen nemen.”