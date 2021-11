Transporteconoom Roel Gevaers na inval bij PostNL: “Er zal nu nog meer stress zijn in de e-commerce business”

“De kosten om een bestelling bij jouw thuis te laten leveren, zijn wel degelijk gestegen”, steekt transporteconoom Roel Gevaers van UAntwerpen van wal. “Vervoer, het leveren van nachtwerk: dat betaalt zichzelf niet. Toch is de prijs per pakje niet gestegen in de laatste tien jaar, integendeel. Van ongeveer 2,5 euro naar één euro per pakje. Multinationals zoals bol.com en Zalando willen gratis blijven leveren -hoewel dat nooit helemaal gratis kan zijn- waardoor de pakjesbedrijven moeten volgen. Zij moeten dat grote volume aan pakjes zo efficiënt mogelijk verwerken. Koeriers en ook onderaannemers, die zelfstandig werken voor dat bedrijf, werden daardoor al meermaals het slachtoffer door uitbuiting bij bijvoorbeeld PostNL.”