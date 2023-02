Trage start voor ‘PROJEXXX’ van Frank Verstraeten in Flanders Expo: tot 1,5 uur aanschuiven volgens vroege bezoekers

Elia waarschuwt federale regering opnieuw voor mogelijk stroomte­kort tegen 2025

In een brief aan de federale regering zegt netbeheerder Elia dat het spaarzamer inzetten van onze resterende kernbrandstof noodzakelijk is om ook de komende winters aan onze binnenlandse stroombehoefte te voldoen. Zonder bijkomende maatregelen kan het tekort in ‘worst case’ oplopen tot 1,2 gigawatt tegen de winter van 2025 - omgerekend tot 10% van wat België verbruikt op de drukste momenten voor het stroomnet.

3 februari