Toxicoloog Jan Tytgat: “Iedere Vlaming heeft PFOS in zijn lijf, maar niet elk ei hoeft op de brandstapel”

Iedere dag krijgt iedere Vlaming al etend een beetje PFOS in zijn lichaam. Het bijna onverwoestbare chemische goedje is dus niet uitsluitend een Antwerps probleem. Hoeveel PFOS we precies binnen krijgen en hoe schadelijk het voor ons allemaal is, is nog onduidelijk. Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is er geen reden tot paniek maar moeten we wel grondige onderzoeken voeren. Hij legt ook uit wat u zelf kan doen om minder met het potentieel gevaarlijk goedje in contact te komen.