Tournée Minérale zorgt dat 'coronadrankgewoonten' niet vastroesten

De vijfde editie van Tournée Minérale gaat op 1 februari van start en speelt in op de coronacrisis. Omdat het sociaal leven grotendeels stilgevallen is, verplaatste het drinken van alcohol zich naar de thuissfeer. “Een maand zonder alcohol is dan ook ideaal om ervoor te zorgen dat extra thuisdrinken geen vastgeroeste gewoonte wordt”, klinkt het in een persbericht.

Elk jaar neemt ongeveer één op de vijf volwassen Belgen deel aan het initiatief van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en De Druglijn. Ook dit jaar is een maand zonder alcohol volgens de organisatie nuttig en nodig. Door de coronacrisis staat ons sociaal leven op een laag pitje en veranderen onze drinkgewoontes. Uit onderzoek blijkt dat 21 procent van de Vlamingen tijdens de eerste lockdown meer alcohol dronk. Het drinken verplaatste zich naar de thuissfeer.

“Dat extra drinken was vaak gekoppeld aan negatieve beweegredenen: de hele coronasituatie maakt veel stress, emoties en onzekerheid los”, aldus Katleen Peleman, directeur van VAD. “Sommige mensen drinken al eens sneller een glas om met die moeilijke gevoelens om te gaan. Begrijpelijk natuurlijk, maar het houdt ook risico’s in. Wie alcohol als copingstrategie gebruikt, komt sneller in de problemen.”

Andere gewoontes

Een maand zonder alcohol is dan ook ideaal om ervoor te zorgen dat extra thuisdrinken geen vastgeroeste gewoonte wordt. Zo drinken deelnemers aan Tournée Minérale zes maanden na de campagne nog steeds minder dan voordien, bleek uit onderzoek van de UGent. Dat heeft ook te maken met de voordelen die veel deelnemers ervaren: beter slapen, meer energie hebben, afvallen of zich in het algemeen beter in hun vel voelen.

“Gezien bijna elke Vlaming Tournée Minérale kent, begint het een vaste waarde te worden in Vlaanderen”, klinkt het bij Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “De coronamaatregelen zorgen voor andere gewoontes rond alcohol: de horeca is gesloten en sommige mensen drinken meer alcohol dan voordien. Tournée Minérale komt op het goede moment om bij die nieuwe gewoontes stil te staan en het gezellig te maken thuis, wat ook zonder alcohol kan. Daarom doe ik ook dit jaar opnieuw mee.”

Meer info over de campagne is te vinden op www.tourneeminerale.be. In Franstalig België wordt de campagne vanaf dit jaar gevoerd door de organisatie voor gezondheidspromotie Univers Santé.