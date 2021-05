Tournée Générale. Al meer dan 500 mensen maakten eigen bierviltje (waaronder ook deze BV’s)

Filip Peeters (58): “Een toast op mijn mama”

“Ik wil een toast uitbrengen op mijn mama die bijna 88 jaar is en al jarenlang vecht tegen kanker. Jammer genoeg zoals zo veel mensen... Het vraagt voor hen heel veel moed om continu in onzekerheid te leven. Krijgen ze goed of slecht nieuws van de dokters te horen? Ze verdienen zo veel respect, want het is elke dag een emotionele rollercoaster voor hen omdat ze bijna niemand kunnen zien. Ik bezoek mijn moeder regelmatig, maar laat dit toch maar heel snel voorbij zijn.”

Julie Vermeire (23): “Schol papa!”

“Ik toast op papa, die deze maand 70 wordt. Als de horeca opnieuw opengaat, is hij eindelijk ook officieel oud genoeg om van z’n vrijheid te genieten en... weer op tournee te gaan met z’n show en met Maxime en mij. Als dat geen Tournéé Générale is?! Daar klinken wij op. Schol papa!”

Sven Ornelis (47): “Een toast aan iedere volhouder”

“Het waren geen makkelijke tijden, maar nu komt de lente van de vrijheid in zicht. Daarom wil ik toasten op iedere volhouder. Ook een dikke duim voor de mensen in de zorg. Soigneer jullie zelf nu maar eens goed! Santé iedereen!”

Karin De Wandeleer (56) uit Kieldrecht: “Op onze buurjongen Maarten die altijd voor ons klaarstaat”

“Ik wil een toast uitbrengen op mijn buren Maarten en Nikita. Mijn man en ik hebben de leeftijd van hun ouders, maar ondanks het leeftijdsverschil hebben wij een hechte band opgebouwd. Om te lachen noemen ze ons weleens ‘dag ma en pa’ (lacht). We gaan samen wandelen of petanquen, en ze zijn altijd voor ons in de weer. Maarten - een handige Harry - helpt bijvoorbeeld met dakgoten leegmaken, en Nikita doet af en toe dan weer mijn boodschappen, aangezien ik invalide thuis ben. Het is aangenaam om zo'n fantastische buren te hebben”, vertelt Karin. Het glazen kunstwerk op het bierviltje is eveneens een verwijzing naar Maarten. “Er staat een dronken hond op afgebeeld, die zich vasthoudt aan een fles. Zoals een zatlap zich vasthoudt aan een lantaarn. Awel, na al die corona, vind ik dat hij het wel verdient om een weekje dronken te zijn!”

Thommy van Haeke (36) uit Deerlijk: “Schol op mijn hondje Thosjca om mij zo te entertainen de voorbije maanden”

Thommy klinkt samen met zijn hondje Thosjca op de voorbije zeven maanden. “Ik werk als manager in brasserie Ko-No in Kuurne en zat dus de voorbije maanden thuis. Mijn vriend werkt in de zorg, dus mijn dagelijkse bezigheid werd al snel: spelen, wandelen en nog eens spelen met Thosjca, onze vinnig hondje van 8 jaar. Proost op Thosjca om me zo te entertainen de laatste tijde! Al denk ik dat ze opgelucht gaat zijn als de horeca terug opengaat zaterdag, want het was toch aanpassen voor haar om me zoveel thuis te zien. Ze ging overal mee naartoe en is zelfs wat afgevallen door de massale beweging (lacht). De voorbije speeltijd was leuk, maar nu mag ze terug genieten van wat rust! Voor mij mag het daarentegen vanaf zaterdag opnieuw vollenbak zijn.”

Heleen Glorie (28) en Dieter Vindevogel (39) uit Elverdinge: “Geniet van een heerlijk Paulinetje”

Heleen Glorie (28) en Dieter Vindevogel (39) uit Elverdinge proosten met een Paulinetje, een eigen gebrouwen biertje ter nagedachtenis van hun overleden dochtertje Pauline Vindevogel. “Ons Paulinetje is geboren op 5 mei 2018. Morgen zou ze dus drie jaar geworden zijn”, vertelt papa Dieter. “Maar toen ze vier maanden was, is ze in haar bedje overleden bij de onthaalmoeder. Tijdens het verwerkingsproces heb ik samen met mijn schoonbroer een nieuw biertje gebrouwen, dat naar onze klein meid vernoemd is. Het werd een blond biertje - want Pauline was ook blond - dat zeer toegankelijk is voor vrouwen. Met dit biertje is ons Paulinetje er altijd bij en willen we de herinnering levendig houden. Komend weekend zullen dan we dan ook samen genieten van een heerlijk Paulinetje in café ‘T Vervolg in ons dorp, het eerste café waar het bier geschonken werd.”

Kay Gillessen (33): “Proost op het kersverse ouderschap”

Kay Gillessen (33) klinkt samen met zijn beste vrienden op hun kersvers ouderschap. “We zijn een groep van vijf vrienden die elke donderdagavond een pintje gaat drinken in ons stamcafé Mesjeu in Lanaken. We zijn allemaal van dezelfde leeftijd en kennen elkaar al jaren. Maar nu de horeca heropent, moeten we dringend nog een paar baby’s inzetten met de nodige pinten! Drie van de vijf vrienden zijn het voorbije jaar namelijk voor de eerste keer papa geworden. Ikzelf ben trots papa van een dochtertje, intussen 5 maanden oud. Het is fantastisch om te weten dat ze samen zullen opgroeien. Reden genoeg dus om te vieren! En ook bij de anderen twee mannen zijn er al plannen. Ze kunnen natuurlijk niet achterblijven hé (lacht).”

Charlotte Verbeke (44) uit Ardooie: “Aan alle Tinder-dates: laat het smaken”

Charlotte Verbeke, zaakvoerster van het Bockor café in Ardooie, klinkt samen met haar personeel op daten. “’Nee, je kent me niet van Tinder’ is onze slogan van het seizoen”, lacht Charlotte. “Mijn personeel bestaat uit veel jonge gasten en in coronatijden deden ze niets anders dan op Tinder zitten. En daar worden weleens mopjes rond gemaakt. Daarom hebben we voor heel het team een sweater laten maken met diezelfde slogan op. Helemaal klaar om komende zaterdag opnieuw aan de slag te gaan. Dus bij deze: proost aan mijn personeel en hun - ik weet niet hoeveel - Tinder-dates!” De oude vrouw op het nieuwe bierviltje is overigens een ode aan Leeza, voormalig cafébazin van café In de Welkom in Dworp. “Ik verzamel foto’s van oude cafébazinnen en deze vond ik er perfect bij passen", besluit Charlotte.

Bart Vanwijnsberghe (49) uit Kortrijk: “Proost op de bende uit het bouwjaar ‘72"

“We zijn een bende van tien personen die samen in de Chiro in Kortrijk hebben gezeten”, vertelt Bart Vanwijnsberghe, een van de mannen op de foto van het bierviltje. “We zijn allemaal van het jaar 1972 - bouwjaar ‘72 zoals we dat hier noemen - en komen heel frequent samen in ons stamcafé Labberleute. Aan alle bendes uit ‘72: laat het smaken binnenkort”

Mieke De Jaegher (60) uit Tielt: “Iedereen is welgekomen, laten we er eentje op drinken!”

“Ik wil klinken op mijn partner Patje, Patrick D’Hont (66), mede-eigenaar van café ‘t Een en ‘t Ander in Tielt. Op een dag had hij zich in het midden van het terras gezet. Helemaal alleen. Uitkijkend en afwachtend naar heropening van de horeca. Nu mag hij ein-de-lijk zijn klanten terug verwelkomen met de bekende woorden: “Ge zijt welgekomen, laten we er eentje op drinken.”