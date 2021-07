Touring waarschuwt voor monsterfiles van en naar vakantiebestemmingen dit weekend

Verstreng­de regels in Italië: moet ik mij ter plekke op corona laten testen? En wat met mijn kinderen?

24 juli In Italië is er vanaf 6 augustus een coronacertificaat nodig voor allerlei activiteiten. Ook een etentje op restaurant of een museumbezoek. Die verplichting geldt ook voor toeristen en op overtredingen staat tot 1.000 euro boete. Het is dus maar beter om goed ingelicht te vertrekken. Wij zochten op wanneer u een certificaat moet voorleggen, of ook uw kinderen dat moeten hebben en waar u ter plekke aan de nodige testen raakt.