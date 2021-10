Touring pleit voor verlaging brandstofaccijnzen: “Hogere inkomsten voor overheid zijn sociaal en economisch niet te rechtvaardigen”

Minister Demir: "Terwijl federale ministers sier maken op de Noordzee, mag ik miserie oplossen”

15:13 Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is niet te spreken over de manier waarop de federale regering heeft gecommuniceerd over de uitbreiding van de windcapaciteit op de Noordzee. Die plannen hebben mogelijk een impact op het Ventilusproject, het omstreden plan voor een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. "Terwijl de federale ministers sier maken op de Noordzee, mag ik de miserie oplossen", aldus minister Demir in antwoord op een vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang). De N-VA-minister is ook duidelijk: "Ik vergun niks zolang alle burgemeesters in de streek zich verzetten.”