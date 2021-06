Touring krijgt 20% meer klachten binnen: “Parkeerbeleid is één grote wanorde”

Kunnen 12- tot 15-jarigen binnenkort een coronavac­cin krijgen? En is dat wel veilig?

5:00 De ministers van Volksgezondheid buigen zich morgen over de vraag of 12- tot 15-jarigen een coronavaccin kunnen krijgen. Is het echt nodig om hen in te enten want de meeste jonge tieners die besmet raken, hebben toch nauwelijks symptomen? Is de prik voor hen wel veilig? En zullen ook zij naar een vaccinatiecentrum moeten?