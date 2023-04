Touring en VAB voorspellen druk paasweekend op Europese wegen: paasmaandag “zeer druk”

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspellen veel verkeersdrukte op de Europese wegen komend paasweekend. Ook in België wordt het vrijdagmiddag en zaterdagochtend "zeer druk". Vakantiegangers die files willen vermijden, vertrekken daarom beter vrijdag vroeg in de ochtend of later op de avond, of op zaterdag vanaf de middag, aldus Touring. Op Pasen zelf wordt weinig verkeershinder verwacht.

Op de Belgische wegen verwacht VAB de eerstvolgende dagen weliswaar minder verkeersdrukte, aangezien de paasvakantie dit jaar in Vlaanderen niet samenvalt met die in Wallonië en Brussel. In het Franstalig onderwijs loopt de paasvakantie van 1 tot en met 14 mei, in Vlaanderen is dat van 3 tot en met 16 april.

Frankrijk

Concreet signaleert Touring op vrijdag 7 april in Frankrijk een 'code rood' in Ile-de-France en de regio Rhône-Alpes. In andere Franse regio's zal het verkeer "minder problematisch" zijn. Op zaterdag 8 april verwachten VAB en Touring opnieuw files, vooral in het noordwesten van het land. Wie de Franse drukte wil ontwijken, raadt Touring aan om op donderdag 6 april of zaterdag 8 april te vertrekken.

Duitsland

Vooral in Zuid-Duitsland, op de wegen richting Oostenrijk en Zwitserland, zal het komend weekend "zeer druk" zijn met kleine files, meldt Touring. In tien Duitse deelstaten start de paasvakantie op hetzelfde moment als die in Vlaanderen. VAB verwacht piekmomenten op vrijdagnamiddag van 13 tot 19 uur, en op zaterdag en zondag van 8 tot 12 uur en 16 tot 20 uur.

Italië, Oostenrijk en Zwitserland

Verder verwacht Touring vanaf donderdag 6 april "druk maar vlot verkeer" in Italië en Oostenrijk, in Zwitserland wordt het "drukker met vertragingen". Zowel op vrijdag 7 april als op zaterdag 8 april blijft het erg druk richting het zuiden in Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Italië verwacht Touring moeizaam verkeer met files.

Specifiek spreekt VAB over een "verhoogd filerisico" in de Tauern-, Inntal- en Brennertunnel en op de Fernpass- en de Tirolerroute, rond Salzburg en Vorarlberg. In Zwitserland verwacht de mobiliteitsorganisatie verkeersdrukte op de Gotthardroute, de toegangswegen tot de skigebieden van Graubünden, het Berner Oberland, Wallis en Centraal Zwitserland.

Paasmaandag

Door de terugkeer op paasmaandag 10 april wordt het ten slotte "zeer druk" op alle Europese wegen, met een code rood in Zwitserland, het Franse Ile-de-France en noordwesten en een code oranje in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Italië.

