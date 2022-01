Tot nu toe zo’n 1.600 betogers tegen coronamaatregelen samengekomen in Brussel

Bewolkte maar droge zondag met plaatse­lijk brede opklarin­gen en veel zon aan zee

Het wordt een bewolkte maar droge zondag. Dat laat het KMI weten. In de ochtend verwacht de weerdienst dat in vele streken opklaringen die soms breed zijn, maar in de Hoge Ardennen zorgen de lage wolken tijdelijk en lokaal voor een slecht zicht. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met vooral aan zee veel zon. Het blijft droog bij maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum.

6:42