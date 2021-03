Tot nog toe zes meldingen van trombo-embolische voorvallen in België

Het FAGG onderstreept dat er jaarlijks vele duizenden mensen in de EU om allerlei uiteenlopende redenen te maken krijgen met bloedstolsels. In ons land is er tot nog toe sprake van zes mensen met klachten over trombo-embolische voorvallen en andere bloedstolsels na een prikje met AstraZeneca. Het FAGG zegt deze meldingen, die dateren van voor de wereldwijde bezorgdheid, te zullen onderzoeken. Maar, klinkt het, “het aantal trombo-embolische voorvallen bij gevaccineerden lijkt in het algemeen niet hoger te zijn dan bij de bevolking in het algemeen”. Bij een eerdere communicatie op 11 maart was er trouwens nog sprake van geen enkel gekend probleem met bloedstolsels in ons land.