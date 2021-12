“Tot hier en niet verder, wij blijven open”: Waalse en Brusselse bioscoopzalen verzetten zich tegen verplichte sluiting

“Tot hier en niet verder, wij blijven ook na zondag open. Het vertrouwen is gebroken.” De kleine Waalse bioscoopketen Les Grignoux verzet zich met klem tegen de nieuwe coronamaatregel waarbij binnenevenementen de deuren moeten sluiten. Hierdoor zullen filmliefhebbers aan hun trekken kunnen blijven komen in drie cinemazalen in Luik en één in Namen. De Brusselse bioscopen Palace, Kinograph en Vendome zouden dat voorbeeld volgen, net als de uitbater van bioscoopcomplex Quai 10 in Charleroi. “We hopen dat er nog meer in onze voetsporen zullen treden”, klinkt het.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

Lees ook Play Na experts kanten nu ook coalitiepartners zich sterk tegen beslissing Overlegcomité: Ecolo wil cultuursluiting terugdraaien

“We zijn deze eindejaarsperiode al maanden aan het voorbereiden, er staan 45 films op de affiche”, stelt Les Grignoux-woordvoerder Stéphane Wintgens. “Hier werken 150 mensen. Normaal zouden we in de komende weken 40.000 ticketjes verkopen. In één jaar tijd is onze omzet met meer dan 50 procent gedaald.”

Bekijk hier hoe regisseur Jan Verheyen reageerde op de verplichte sluiting van de bioscopen:

En dus is het nu tijd voor protest. “We delen hierbij aan alle overheden mee dat we open zullen blijven. Uiteraard gooien we niet alle maatregelen op de schop. Het publiek zal met hetzelfde respect ontvangen worden als dat de voorbije maanden gebeurde. We vragen de bewindvoerders wel om hun beslissing te herzien. Een bioscoopzaal is een veilige plek, we kunnen het ons niet permitteren om een derde keer de deuren te sluiten.”

Extra voorstellingen van ‘Spider-Man’

Kinepolis zal geen verzet plegen, maar sluit juridische stappen tegen de maatregel zelf niet uit. Er komt wel een reactie, in de vorm van extra voorstellingen van de nieuwste ‘Spider-Man’-film. Zo zal de blockbuster bijvoorbeeld ook in de voormiddag op kerstdag te zien zijn.

Woordvoerster Anneleen Van Troos merkt op dat de vraag voor álle films groot is. “Voor de kerstvakantie draaiden we al maximaal binnen de restricties die gelden. Toch schakelen we nu nog een versnelling hoger.”

De beslissing van het Overlegcomité kan op weinig begrip rekenen. “Er bestaan internationale studies die aantonen dat het besmettingsrisico minimaal is in theater- en cinemazalen.”