Tot 9 maanden wachten op hulp bij eetstoornis, patiënte getuigt: “Je vraagt je af: is mijn ziekte wel ernstig genoeg?”

Mensen die kampen met anorexia of een andere eetstoornis moeten zeer lang wachten op een behandeling. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. In sommige gespecialiseerde centra is de wachttijd een halfjaar tot negen maanden. Tijdens de coronapandemie schoot het aantal patiënten de lucht in en het is daarna amper gedaald. “Je vraagt je voortdurend af: is mijn ziekte wel ernstig genoeg? Moet ik daarom zo lang wachten?”, getuigt een anonieme patiënte, die intussen bijna een halfjaar in therapie is.