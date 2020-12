Tot 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030: Antwerpen wil miljarden mobiliseren voor het klimaat

AntwerpenHet Antwerpse stadsbestuur heeft zijn nieuwe klimaatplan goedgekeurd. Het engagement is groot: de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 50 tot 55 procent verminderen tegenover 2005. Om de doelstelling te bereiken is 2,6 miljard aan extra investeringen nodig.

Met de ondertekening van het eerste Europese ‘Burgemeestersconvenant’ engageerde de stad Antwerpen zich in 2009 om, in lijn met de Europese doelstellingen, minstens 20 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020, vergeleken met 2005, en om klimaatneutraal te zijn in 2050.

Die eerste doelstelling werd behaald. De meest recente cijfers (uit 2018, nvdr.) tonen in 2016 een daling van de CO2 met -21,4 procent in vergelijking met 2005. Alle sectoren tekenen reducties op, behalve de transportsector en meer specifiek het wegverkeer. In 2017 volgde een nieuwe doelstelling: Antwerpen zou tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 uitstoten.

Maar de stad wil nóg verder gaan. In het Klimaatplan 2030, dat dinsdagavond door het Antwerpse stadsbestuur is goedgekeurd, staat dat de uitstoot tegen 2030 met 50 tot 55 procent moet verminderen, vergeleken met 2005. Dit is tot 15 procent meer dan wat Europa in de fameuze Green Deal vooropstelt.

Quote We hebben ons huiswerk grondig gemaakt en komen met een volledig becijferd plan. Nu rekenen we op de medewer­king van de bovenloka­le overheden, onze inwoners, bezoekers en het bedrijfsle­ven Tom Meeuws, Schepen voor Leefmilieu

Maatregelen

Concreet neemt Antwerpen zich voor om elk jaar 2,5 procent van de woningen te renoveren. De stad wil samen met Vlaanderen kijken naar financiële stimuli, zoals onder andere derdepartijfinanciering, waarbij het voor huurders interessanter wordt om energiezuinige investeringen te doen. Ook wil ze premies, renteloze leningen en gratis energiescans blijven aanbieden.

Daarnaast mag autoverkeer in 2030 nog slechts de helft van de verplaatsingen vertegenwoordigen, de zogenaamde 50/50 modal shift. De stad wil mensen blijven stimuleren om fiets, openbaar vervoer of deelsystemen uit te proberen en te combineren. Tegelijk wordt geïnvesteerd in fietspaden, -parkings, multimodale knooppunten, rode lopers en verkeerslichtengeleiding.

Op negen plekken in de stad, vaak plaatsen waar grote gebouwen staan die veel energie verbruiken, wil het schepencollege collectieve verwarming organiseren met warmtenetten, op basis van bijvoorbeeld de restwarmte van de Antwerpse industrie. Tegen 2030 zou een op tien Antwerpse gebouwen hierop aangesloten kunnen zijn.

Een andere belangrijke maatregel, tot slot, gaat over de uitbouw van het windpark in de haven, waarin de Antwerpenaar als coöperant zelf kan participeren. De stad vraagt daarom soepelere regels voor de ondersteuning van grote windmolens. De ambitie is om in de Antwerpse haven tegen 2030 evenveel stroom uit wind te produceren als alle gezinnen in Antwerpen aan stroom verbruiken.

Binnenkort wordt een nieuw digitaal platform waarmee ze het klimaatplan tot bij iedere burger wil brengen. De stad installeert in de komende maanden ook een klimaatraad en een klimaatregisseur die de voortgang zullen bewaken en mee helpen uitvoeren.

2,6 miljard euro

Aan het plan is een kostenplaatje van 2,6 miljard euro verbonden, bovenop de investeringen die Antwerpen sowieso al had gepland. De stad rekent daarvoor op een investeringsgolf van overheden en private spelers.

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) is optimistisch over de haalbaarheid van het Klimaatplan 2030, dat binnenkort aan de Antwerpse gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. “We staan voor een gigantische investeringsgolf waarvan zowel onze inwoners als het bedrijfsleven de vruchten zullen plukken. We zijn optimistisch maar niet euforisch: de buit is nog niet binnen. We hebben ons huiswerk in ieder geval grondig gemaakt en komen met een volledig becijferd plan. Nu rekenen we op de medewerking van de bovenlokale overheden, onze inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven.”

Antwerpen is met haar klimaatplan een stuk ambitieuzer dan de Vlaamse regering, waarin de N-VA van burgemeester Bart De Wever nochtans de leiding neemt. De Vlaamse regering mikt op een daling van de CO2-uitstoot met 35 procent tegen 2030. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) legde een plan op tafel waarmee Vlaanderen aan net geen 33 procent reductie komt.