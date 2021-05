Tot 500 euro boete voor blikje op straat: “Maar hoe vaak betrap je iemand op heterdaad?”

In bermen en beken, langs pechstroken en rond openbare vuilnisbakken: zwerfvuil slingert nog steeds overal rond, bevestigen tweejaarlijkse cijfers. In 2015 werd nog 20.400 ton opgehaald in Vlaanderen, in 2019 was die hoeveelheid toegenomen tot 22.600 ton. Dat blijkt uit een telling van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Het doel om in 2022 een vijfde minder zwerfvuil te hebben, lijkt nog slechts ijdele hoop. "De hoeveelheid afval van zogenaamde 'out of home'-consumptie, bekertjes en kartonnetjes van producten die we onderweg of buiten consumeren, is bijzonder sterk toegenomen", zegt Jan Verheyen van OVAM. De opkuis van zwerfvuil kost jaarlijks 150 miljoen euro.