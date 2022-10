Tot 40.000 euro voor één rietje: het wereldwijde succes van Vlaams paardensperma verklaard

Van pasgeboren springveulentjes tot beloftevolle embryo’s en rietjes roemrucht paardensperma: ze worden tegenwoordig verkocht voor bedragen met vier en zelfs vijf nullen. Daarbij lijkt de handel in ongeboren paardenleven intussen al minstens evenveel of soms meer op te brengen dan die in volgroeide dieren. Een inkijk in de Vlaamse paardenfokkerij die als nooit tevoren floreert. “Een ouderwetse vrijage tussen hengst en merrie is vandaag voorgoed verleden tijd.”