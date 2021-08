Tot 290.000 slachtoffers van langdurige Covid in ons land: wie krijgt het en wat zijn de symptomen?

Slangen op maandag. Nieuwe schooljaar wordt nooit geziene uitdaging voor beroeps­groep die voorbije jaar zelf de uitputting nabij was

5:00 Vanaf woensdag zal Vlaanderen moeten bewijzen of die Vlaamse veerkracht meer is dan een bleke slogan. Vanaf dan staat de leerkracht in de voorste frontlijn om de verwoestende gevolgen van de corona-epidemie op te ruimen. Het wordt een nooit geziene uitdaging voor een beroepsgroep die de voorbije coronagolven zelf de uitputting nabij was.