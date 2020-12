Tot 23.000 testen per dag: testcentra in Vlaanderen breiden testafnamecapaciteit fors uit

Verdubbeling

In ruil werd aan de huisartsenkringen gevraagd om minstens één test- en triagecentrum per 100.000 inwoners te installeren en zich te engageren om minstens een testcapaciteit van 350 afnames per 100.000 inwoners per dag te voorzien. Dat zou neerkomen op zo'n 20.000 testafnames per dag of een verdubbeling van de 10.000 testen per dag die ze in september deden.