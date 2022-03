Tot 200.000 vluchtelingen opvangen: wir schaffen das

Nieuw rapport over doodsoor­zaak gelekt in zaak-Cho­vanec: “Dit onderzoek is beschamend en een rechts­staat onwaardig”

Opnieuw ophef in de zaak van Jozef Chovanec, die op 28 februari 2018 stierf in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. Een tweede medisch verslag werd gelekt waarin staat dat de Slovaakse man zichzelf dodelijk verwondde door met zijn hoofd tegen de muur te slaan, en een hartstilstand kreeg door de toegediende injectie. Dat meldt RTL Info en de info wordt bevestigd aan onze redactie. De advocaten van de weduwe van Chovanec zijn verbijsterd: “Dit is foutieve berichtgeving. We vragen een strafrechtelijk onderzoek naar dit lek.”

