Tot 18 uur per week in de studie door lerarentekort: “Hoe gaan we dit in godsnaam inhalen?”

In de GO! Spectrumschool in Deurne zitten sommige leerlingen nu al 18 uur per week zonder leerkracht: dat is de helft van alle tijd die ze op school doorbrengen. “Ik ben hier tien jaar directeur, maar dit heb ik nooit meegemaakt”, zegt Christine Hannes. “Zeventien leerkrachten zijn momenteel afwezig: ze zitten ziek thuis of in quarantaine. En door het lerarentekort raken drie vacatures maar niet ingevuld. Dat je als school moeilijk een leraar elektriciteit vindt, waren we gewoon, maar nu vinden we zelfs geen leerkracht Nederlands en Islam meer, ook al puzzelen we opdrachten samen tot voltijdse jobs. In de klas die geen Nederlands krijgt, is een andere collega dan weer uitgevallen na een ongeval. Ik kan niet blijven mensen oproepen in hun springuur, of opzadelen met een verdubbelde klas. Ik wil mijn personeel niet opbranden.”